Livres sur l'isolation écologique et l'eco-citoyen

Isolation écologique par la rénovation



Un livre intéressant « L’isolation écologique » de Jean-Pierre Oliva, pour tous ceux qui veulent isoler leur maison neuve ou ancienne avec des produits écologiques et en comprendre les différentes techniques.

Ce livre simple, précis, complet sera un moyen pour acquérir une vision détaillée des matériaux à choisir avec des tableaux comparatifs et des conseils de mise en œuvre avec photos à l’appui.

L’État ne cesse de déployer des batteries de mesures pour inciter les propriétaires occupants, les locataires et les occupants à titre gratuit à isoler thermiquement leurs habitations. Pour preuve : des aides (éco-PTZ, CITE, Prime Énergie) sont accordées aux contribuables qui se lancent dans des travaux d’isolation des murs, par exemple dans l'Aude, avec des devis rénovation de Carcassonne faits par des artisans agréés RGE qualibat. Ce n’est pas tout, des mesures d’allègement fiscal sont offertes pour les travaux d’isolation des murs par l’intérieur et l’extérieur.

Isolation Acoustique par la rénovation

Et pour tous ceux qui sont embêtés par les bruits de la rue, les aboiements des chiens, les talons aiguilles de la voisine du dessus, mais aussi les bruits de vos appareils ménagers et j’en passe, voici le livre de Jean-Louis Beaumier « L’isolation phonique écologique» qui vous expliquera le résultat de ses travaux pour vous aider à lutter contre les nuisances sonores et vous renseignera sur des solutions disponibles et adaptables à vos problèmes en utilisant des matériaux écologiques.

BRUITS AERIENS, BRUITS D’IMPACT

On distingue deux grandes familles de bruits susceptibles de causer des nuisances : les bruits aériens, qui se propagent dans l’air intérieur ou extérieur, et les bruits d’impact, issus d’un choc contre un élément du bâtiment. Les équipements de la maison (lave-vaisselle ou lave-linge, canalisations…) émettent eux aussi des nuisances sonores.

COMMENT LE BRUIT SE PROPAGE-T-IL ?

Trois principes expliquent la propagation du son :

Tout d’abord, la masse : un matériau lourd isole mieux contre le bruit qu’un matériau léger. Ce critère est à prendre en compte dans le choix des matériaux de doublage lors de la construction ou de la rénovation..

Ensuite, le principe masse-ressort-masse. Un isolant enserré entre deux parois stoppe la propagation des ondes sonores. Ce type d’ensemble est assez aisé à mettre en œuvre en rénovation.

Enfin, l'étanchéité. Tout point de passage de l'air constitue un pont phonique. Les conduits de cheminée, les fenêtres non étanches, un trou dans l'isolation de la toiture suffisent à faire entrer dans le logement tous les bruits extérieurs.

Environnement : Eco citoyen à vous d'agir

Une invitation facile et utile pour ne plus utiliser de grands discours mais agir pour notre planète, notre santé, notre éthique et notre code de bonne conduite vis à vis des générations futures.

Un livre essentiel pour devenir un citoyen responsable qui agit directement sur les événements avec des gestes quotidiens très simples.



L'auteur Lionelle Nugon-Baudon est docteur en biochimie, diplômée de l'institut Pasteur en bactériologie. Passionnée par ce sujet, ce livre est sa conviction profonde que seule l'action permet de réagir aux méfaits du monde moderne sur notre planète.

Eco citoyen à vous d'agir

Lionelle Nugon-Baudon

Editions Marabout

239 pages.15 €