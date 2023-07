3 livres à lire sur les travaux de rénovation

Voici trois ouvrages indispensables en ces temps où la rénovation de maison devient essentielle, du fait de la loi en France.





La rénovation écologique Principes fondamentaux - exemples de mise en oeuvre Pierre Lévy, Éditeur(s) Terre vivante, 2010

est un livre bien connu des artisans rénovation à Foix, et encore plus de ceux qui privilégient la rénovation écologique. Ce livre est écrit en deux parties. Une première partie qui présente les matériaux de la rénovation écologique, les enjeux et les procédés de mise en œuvre. La deuxième partie du livre présente une série d’exemples de rénovation écologique très différents. Vous pouvez y trouver:

un exemple d’une maison construite dans les années 7à rénovée pour atteindre le niveau de performance BBC

une bâtisse agricole isolée avec des bottes de paille

un appartement de centre ville historique rénové de manière écologique

“Rénovation basse consommation- chroniques d’un chantier écologique”, de Roland Dutrey - Éditeur Terre Vivante Editions, 2010



est un livre merveilleux qui raconte l’histoire de la rénovation d’une maison. Exemple simple et de surface modeste, les chroniques de rénovation permettent de découvrir différents aspects de la rénovation d’une maison. Avec tant de livres dédiés aux principes, ou alors avec des exemples avant/après pour nous inspirer, celui ci est un exemple rare de livre de rénovation de maison pratique qui nous montre le parcours d’une maison et de son propriétaire pas à pas pour arriver à un résultat d’excellence.

” La rénovation thermique – réduire sa facture d’énergie en rénovant sa maison ”, Arnaud Sperat-Czar, Anne-Laure Soulé, Editions Editions eugen ulmer, 2009



Si vous êtes encore dans le flou comment fonctionne la rénovation énergétique , quelle est la différence entre l’isolation thermique par l’intérieur et par l’extérieur, pourquoi faut il changer les fenêtres et les poser de manière à améliorer l’étanchéité à l’air etc, ce livre est fait pour vous. Il présente les principes des engagements pour réduire la consommation d’énergie des maisons du parc anciens et les moyens permettant d’y arriver. Ce livre s’arrête sur: