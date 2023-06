Bonnes résolutions de vacances d'été sur la côte Catalane : les activités de la famille

L'été, les vacances, le moment propice pour choisir et organiser les activités sportives de la famille.Zoom sur les activités à faire à Perpignan (et sa région)



Des activités pour tous et pour tous les goûts dans les Pyrénées orientales !

Les bénéfices d’une activité physique sur le corps et le moral sont incontestables. C’est aussi un bon moyen de décompresser. Voilà pourquoi choisir la discipline la plus appropriée à ses envies et ses besoins est primordial. Et la première question à se poser avant de se décider est : « Préférez-vous pratiquer une activité seul ou à plusieurs ? »



Sport collectif…

Les parents privilégient souvent l’option collective pour leurs enfants. « C’est positif de les voir jouer avec d’autres, faire des rencontres, partager, échanger » . Cette sociabilisation a des effets particulièrement bénéfiques pour les plus timides. Dans la catégorie sports collectifs, football, handball, basket ou volley restent les plus populaires. Moins fréquent, mais tout aussi stimulant, le hockey se pratique, bien sûr, sur la glace, mais pas seulement. « Depuis que la France a été vice-championne du monde en 2009, le hockey sur roller est en plein essor » . Quel que soit votre choix, filles et garçons peuvent exercer indifféremment tous ces sports.

… ou sport individuel ?

D’autres sports très en vogue aujourd’hui s’exercent seul ou en face à face. « Le judo et le karaté sont ainsi très appréciés des parents, car ils reposent sur le contrôle de soi et la concentration » . Mais ces sports de combat plaisent aussi aux adultes - avec l'explosion et l"autorisation récente du MMA en France - car ils font travailler la résistance et permettent de canaliser l’énergie. Et plus les sportifs français s’illustrent dans les palmarès internationaux de ces disciplines, plus ils séduisent tous les publics. Des cours pour tous sont donc dispensés partout en France.

Autre sport qui cartonne : l’Aïkido. « Mon fils commence à la rentrée et moi je continue » .

Se bouger en rythme et en groupes

« Pour les plus grands, de nouveaux sports voient sans arrêt le jour : G-Steps, Kdanse (sorte de fitness cardio), Sh’bam, Body jam sont à découvrir », . À Perpignan entre gym et danse, ces disciplines se pratiquent en groupe, lors de séances qui vous feront enchaîner mouvements en rythme sur des musiques dansantes. Tonique !

Et il y en a pour tous les goûts. Et la danse n’est pas réservée aux filles ! On a l’embarras du choix, tellement il existe de styles différents : classique, modern-jazz, orientale, zumba… » La danse ne manque pas d’atouts : en plus de la souplesse ou du renforcement musculaire, elle donne l’occasion de dépenser son énergie tout en s’amusant. À vous de jouer donc, ou plutôt de danser !

Comment tester et choisir sa discipline ?

Pour ne pas risquer de lâcher l’affaire en cours de route, les activités ne doivent compliquer la vie de personne. Autre impératif : tenir compte de l’âge et du niveau physique. Et du coût, bien sûr. « Enfin, il faut se poser les bonnes questions pour s’assurer de sa motivation et de ses goûts : préfère-t-on pratiquer dedans ou dehors ? A-t-on déjà testé cette discipline ». Car, pour ne pas dépenser inutilement temps et argent, il faut évidemment s’y essayer avant de s’engager toute une année. « Le plus souvent, des séances gratuites sont proposées en début d’année »,.

Chaque été, clubs et associations organisent en effet des journées portes ouvertes et d’informations. N’hésitez pas à vous y rendre.